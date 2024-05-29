رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا ل"لجنة متابعة تنفيذ مشروع التحوّل الرقمي في ادارات الدولة"، ظهر اليوم في السرايا، شارك فيه وزراء العدل القاضي هنري خوري، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلاء رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ، الاتصالات جوني القرم، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والامين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضى محمود مكية والمدير عام وزارة المالية جورج معراوي.

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بعد الاجتماع ادلت الوزيرة رياشي بالتصريح الاتي: "تم التوافق خلال الاجتماع على اهمية التحول الرقمي وتطبيقه في لبنان، لانه يساعد كثيرا في موضوع الإصلاحات ومكافحة الفساد واستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم، ولخصت للجنة الخطوات التي تقوم بها وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية لمحاولة تطبيق درجات الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي ، وأول نشاط سيكون في 11و 12حزيران المقبل برعاية دولة الرئيس. وستعقد طاولة مستديرة لمناقشة اهم موضوعين بالنسبة لتطبيق التحوّل الرقمي وهما الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، وقد توصلنا إلى هذه النتيجة بعد سلسلة من اللقاءات تعدت السنتين عقدت مع الوزارات والإدارات العامة المختصة لنرى ما هي اهم التحديات التي تواجهها الوزارات والإدارات وما هي المواضيع التي يمكن ان تساعدهم في عملهم. كما كانت مناسبة قدمت خلالها لدولة الرئيس "مشروع قانون الاطار التنظيمي للتحوّل الرقمي" وقد طلب دولة الرئيس ميقاتي ان يتم تعميمه على السادة الوزراء لبحثه ودراسته وعرضه في اول جلسة مقبلة لمجلس الوزراء. كما تم الاتفاق على العمل مع وزير العدل على مشروع قانون حماية البيانات على ان يتم تقديمه الى دولة الرئيس ليتم عرضه لاحقا على الوزراء، وبذلك نكون قد وضعنا الاسس العلمية لحوكمة قطاع التحول الرقمي في البلد ومن خلاله نستطيع بناء المشاريع بشكل متتالي."



النائب ابو الحسن

وكان الرئيس ميقاتي استقبل أمين سر "كتلة اللقاء الديمقراطي" النائب هادي ابو الحسن الذي اوضح بعد اللقاء انه عرض مع رئيس الحكومة الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد بالإضافة إلى أزمة النازحين السوريين لا سيما بعد مؤتمر بروكسل ، كما شكر الرئيس ميقاتي على جهوده من احل تجديد الإتفاقية بين الحكومة اللبنانية والبنك الدولي المتعلقة بتنفيذ مشاريع الطرقات وثمن ايضاً دور وزير الأشغال العامة والنقل في هذا المجال ، كما تم البحث في شؤون تهم المواطنين.

اللواء البيسري

واستقبل الرئيس ميقاتي المدير العام للامن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري وعرض معه الاوضاع الامنية في البلاد.