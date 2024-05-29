إصابة مواطن برصاصة... "بريص" أطلق النار عليه

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ "أ.ع" الملقب بـ"بريص"، أطلق النار على خ.ج في منطقة البداوي، وأصابه بطلق ناريّ في قدمه.

والجدير بالذكر أنّ الإشكال تجدّد اليوم بين أ.ع وخ.ج، بسبب خلاف حصل يوم أمس، بين أقربائهما.