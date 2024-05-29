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لبنان

إصابة مواطن برصاصة... "بريص" أطلق النار عليه

Lebanon 24
29-05-2024 | 07:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ "أ.ع" الملقب بـ"بريص"، أطلق النار على خ.ج في منطقة البداوي، وأصابه بطلق ناريّ في قدمه.
 
والجدير بالذكر أنّ الإشكال تجدّد اليوم بين أ.ع وخ.ج، بسبب خلاف حصل يوم أمس، بين أقربائهما.
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