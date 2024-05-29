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لبنان

وزير الدفاع التقى سفير اسبانيا ووفدا من جمعية "جاد"

Lebanon 24
29-05-2024 | 08:12
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 التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، سفير إسبانيا في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو. وتم البحث خلال اللقاء  في العلاقات الثنائية والتطورات في لبنان والمنطقة.
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واطلع الوزير سليم من وفد جمعية "شبيبة ضد المخدرات – جاد" برئاسة جوزف حواط على ما تقوم به الجمعية في مجال معالجة المدمنين على المخدرات واعادة تأهيلهم وحملات التوعية التي تقوم بها حول مخاطر إدمان المخدرات.

وإذ ثمن سليم عمل الجمعية في مجال التوعية، نوه بـ"الجهود التي تبذلها القوى العسكرية في مكافحة آفة المخدرات".
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