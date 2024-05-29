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لبنان

"الصحة" تنشر التقرير التراكمي للطوارئ الصحية

Lebanon 24
29-05-2024 | 08:35
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نشرت وزارة الصحة العامة، متابعةً للعدوان الاسرائيلي على لبنان، التقرير التراكمي للطوارئ الصحية لـ28 أيار 2024، وقد تم تسجيل 1534 اصابة، بينها 375 حالة وفاة.

 
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