من قوى الأمن للمواطنين.. هذا ما ستشهده طرقات زحلة غداً

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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:بمُناسبة الذكرى الـ /199/ لخميس الجسد الإلهي، سيمرّ الموكب المقدّس من أمام مطرانية سيدة النجاة ومحيطها في زحلة باتّجاه محلّة مار الياس المخلصيّة، ومبنى البلديّة نزولًا إلى حضانة الأطفال. ومقابل "البارك البلدي"، ومار مخايل، ومار جرجس، إلى السراي، حيث سينضمّ المؤمنون تباعًا إلى الموكب. ثمّ من بولفار زحلة، فندق قادري باتجاه مستشفى خوري، فمدخل وادي البردوني باتجاه دير مار الياس الطوق، والكليّة الشرقية- ساحة الراسية، ومحطة القضماني، والمدرسة اليسوعيّة، والعودة إلى سيدة النجاة.يُرجى من المواطنين عدم ركن سيّاراتهم على جانبي الطريق العام من المسلك الذي سيسلكه المؤمنون، وذلك اعتبارًا من الساعة 04،00 من فجر يوم 30/05/2024، وحتّى السّاعة 12،00 من التاريخ عينه.