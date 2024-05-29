الجميّل التقى لودريان: لن نسمح أن يكون لبنان في السنوات الست المقبلة جزءًا من محور إيران

قال رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل، إنّ "الجولة كانت مريحة مع الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان، وأكّدنا إصرارنا على انتخاب رئيس في أسرع وقت".

وأضاف الجميّل بعد لقائه لودريان: "مساعينا مستمرّة في تسهيل هذه المهمة وحذّرنا لودريان من بعض المطبّات".

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وأشار إلى أنّ "المهم ليس شكل الحوار والنقاشات، إنّما المهمّ يتمثل بضمانتين الأولى هي هل هناك التزام من رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متلاحقة بمعزل عن الاتفاق عن اسم الرئيس؟ والضمانة الثانية هي هل نواب الممانعة سيحضرون الجلسة؟"

وتابع الجميّل: "لن نسمح أن يكون لبنان في السنوات الست المقبلة جزءًا من محور إيران الممانع، ولن تعود حياة اللبنانيين إلى ما كانت عليه ولن يستقيم عمل المؤسسات من دون رئيس".