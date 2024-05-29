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لبنان

قطاع المرأة في تيار "العزم" نظم ورشة تدريب حول الرسم

Lebanon 24
29-05-2024 | 09:48
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نظم قطاع المرأة في تيار العزم، بالتعاون مع "دار شيبان للفنون والرسم"، ضمن فعاليات إعلان طرابلس "عاصمة الثقافة العربية" للعام 2024، ورشة عمل تدريبية حاضر فيها الرسام سعد شيبان وذلك في مقر قطاع المرأة في طرابلس .
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بداية تحدثَت رئيسة قطاع المرأة في تيار العزم جنان مبيض مرحبة بالحاضرين وأشارت إلى أنه "إستكمالا لأهدافنا بتنمية القدرات والمهارات وتزامنا مع إعلان طرابلس عاصمة الثقافة العربية سنحاول جاهدين تكثيف نشاطاتنا واليوم الورشة التدريبية تحت عنوان "let's draw Tripoli "لعل السيدات بعد تمرين العين على حفظ التفاصيل و تعلم أساسيّات الرسم منها رسم معالم وآثار لمدينة طرابلس بالرصاص".
 
الفنان شيبان، تحدث بداية عن إنتشار مراكز دار شيبان على مساحة الوطن من أجل تعليم الناس الفنون المختلفة كالرسم، المسرح والموسيقى بشكل مجاني أو شبه مجاني مع مراعاة الأوضاع المادية للناس .
 
 وكان قد شرح خلال الورشة أيضا الطرق الأساسية بالرسم وخاصة بما يعرف  بالكروكي وكيفية تمرين اليد والعين على الرسم وكيف يستطيع أن يلتقط المشهد مع الظل والضوء.
 
وشدد على "أهمية  تحديد أبعاد المشهد في اللوحة الفنية". وقال:" ركزنا اليوم على رسم ساعة التل وتحديد طابعها العمراني وأبعادها الفنية".

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