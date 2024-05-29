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لبنان

"الحزب" شنّ هجوماً كبيراً على إسرائيل قبل قليل... هكذا نفّذه بالتفاصيل

Lebanon 24
29-05-2024 | 09:55
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أعلن "حزب الله" في بيان أنّه "شنّ هجومًا مركّبًا على موقع البغدادي بدأ باستهداف الموقع وحاميته وانتشار جنوده ‏بالأسلحة الصاروخيّة، وأتبعه بمسيّرات انقضاضيّة محمّلة بالقنابل استهدفت غرفة عمليّات الموقع ‏والمراقبة أصابت أهدافها بدقّة، وأحدثت عدّة انفجارات وحرائق وحققت إصابات في الجنود".‏
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