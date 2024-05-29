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لبنان

غداً في هذا الموعد... ترقبوا تحديد تعرفة أجور النقل في كافة المناطق

Lebanon 24
29-05-2024 | 10:29
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 يعقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه اجتماعا موسعا في العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الخميس، في مكتبه بالوزارة، مع نقابات مالكي وسائقي السيارات العمومية واتحادات نقابات السائقين وعمال النقل في لبنان.
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وسيجري الإعلان عن تحديد تعرفة أجور النقل في كافة المناطق اللبنانية بالسيارات العمومية (السرفيس والتاكسي) والميني باصات (الفانات) والباصات الكبيرة.
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