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لبنان

الراعي استقبل لودريان

Lebanon 24
29-05-2024 | 10:39
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 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد ظهر اليوم، الموفد الفرنسي جان إيف لودريان.
 
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وغادر لودريان من دون الإدلاء بتصريح.
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