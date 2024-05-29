لودريان: على مرشحي جلسة 14 حزيران الانسحاب

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أفادت معلومات الـ"أم تي في"، أنّ الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان كرّر لزواره في قصر الصنوبر أنّ الحل الرئاسي هو على قاعدة "المرشح الثالث"، وقال إن على مرشحي جلسة 14 حزيران الانسحاب توفيراً للوقت وتجنباً لاحراج الكتل و"الخماسية"."