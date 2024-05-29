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لبنان

لودريان: على مرشحي جلسة 14 حزيران الانسحاب

Lebanon 24
29-05-2024 | 10:54
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أفادت معلومات الـ"أم تي في"، أنّ الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان كرّر لزواره في قصر الصنوبر أنّ الحل الرئاسي هو على قاعدة "المرشح الثالث"، وقال إن على مرشحي جلسة 14 حزيران الانسحاب توفيراً للوقت وتجنباً لاحراج الكتل و"الخماسية"."
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