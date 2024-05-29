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لبنان

الراعي استقبل رئيس أساقفة ملبورن مع وفد

Lebanon 24
29-05-2024 | 10:55
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي رئيس أساقفة ملبورن المطران بيتر كونسولي، يرافقه راعي الأبرشية المارونية المطران انطوان- شربل طربيه، السفير الأسترالي في لبنان  اندوا بارنز و رئيسة الديوان في أبرشية ملبورن آني كارث، وكان بحث في قضايا لبنانية واسترالية أهمّها زيارة الراعي الى استراليا في ايلول 2023.
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ولفت المطران كونسولي الى ان "غاية الزيارة تضامنية مع لبنان والشعب اللبناني" وشدد على "العلاقة المميزة مع الجالية اللبنانية والكنيسة المارونية في استراليا".

بدوره أشار السفير بارنز الى أهمية "متابعة نتائج زيارة البطريرك الى استراليا وتفعيلها في معرض العلاقات اللبنانية الأسترالية"، وشدد على "استمرارية التعاون والسعي المشترك لوضع رؤية للخروج من الأزمة اللبنانية".
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