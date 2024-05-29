الكتيبة الكورية قدمت الواح طاقة شمسية ومعدات كهربائية الى البرغلية

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قدمت الكتيبة الكورية العاملة في اطار "اليونيفيل" في جنوب لبنان ألواح شمسية ومعدات ذات صلة لبلدية البرغلية لتحسين حياة الاهالي ، وقال رئيس اركان الكتيبة الكورية المقدم شو جون شو ، في حضور رئيس البلدية غالب الداوود واعضاء المجلس البلدي وفعاليات من البلدة وعدد من ضباط الكتيبة الكورية: "لقد قدمنا هذه المساعدة استجابة للطلب من بلدية البرغلية وذلك لتحسين حياة المواطنين، وقد استجابت الكتيبة الكورية لهذا الطلب بشكل فعال وان المحافظة على العلاقة الوثيقة مع البرغلية ستبقى والتي بدأت منذ مشاركتنا في عمل اليونيفيل منذ عام 2007".وشدد على أن "الصديق وقت الضيق هو الصديق الحقيقي"، وتعهد بمواصلة الدعم لاستقرار وسلام لبنان و البرغلية". ولفت الى ان "رئيس البلدية غالب الداود لديه تجربته في زيارة كوريا قبل 13 عامًا من خلال برنامج التبادل الثقافي الذي استضافته الكتيبة الكورية، وأعرب عن أمله في أن تتطور العلاقات المتبادلة بشكل أكبر".بدوره شدد الداوود على "تعزيز الثقة المتبادلة والصداقة من خلال التبادلات المستمرة للثقافة والعمل الاجتماعي"، مجددا الشكر للكتيبة الكورية على "الدعم الدائم للسكان المحليين وخاصة لبلدية البرغلية حيث نجد لمسات وعمل ودعم الكتيبة الكورية في جوانب حياة الناس".