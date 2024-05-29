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لبنان

"غداء نيابي" مع لودريان.. هذا ما قيل عن "الرئاسة"!

Lebanon 24
29-05-2024 | 11:18
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لبى أعضاء تكتل "الاعتدال الوطني" النواب: وليد البعريني، أحمد الخير وأحمد رستم، وأعضاء تكتل "لبنان الجديد" النواب عماد الحوت، نبيل بدر ونعمت افرام، دعوة الموفد الرئاسي جان إيف لودريان، إلى مأدبة غداء، في قصر الصنوبر، في حضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو.
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ولفت المكتب الإعلامي للخير إلى أنه "خلال الغداء، تم البحث في الملف الرئاسي وتبادل المعطيات حوله، وعرض مسار مبادرة تكتل الاعتدال الهادفة إلى إنهاء الفراغ في رئاسة الجمهورية، وما اعترضها من عقبات لجهة من يدعو إلى التشاور ومن يرأسه، وكيفية العمل على تذليلها".

وأشار إلى أنه خلال اللقاء "تم التأكيد على أن تكتل الاعتدال، ومن خلال مبادرته المستمرة، هو في حال تكامل مع الجهد الفرنسي المشكور، ومع جهود اللجنة الخماسية وما تضمنه بيانها الأخير، ويتعاطى بكل إيجابية وانفتاح مع كل الجهود الداخلية التي تبذل، من أجل اقتناص أي فرصة مؤاتية لإنهاء الفراغ الرئاسي، والوصول إلى حلول ترضي الجميع، وتدفع باتجاه التوافق، في مرحلة دقيقة وحساسة".
 
وأضاف: "نحن في أمس الحاجة فيها إلى تحصين وضع لبنان وموقفه، في ظل الأوضاع الضاغطة محلياً، والتطورات المتسارعة إقليميا ودوليا، لا سيما ما تشهده المنطقة من مشاريع تسويات كبرى وسباق بين مساعي الهدنة واستمرار الحرب في غزة".
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