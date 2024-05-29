"غداء نيابي" مع لودريان.. هذا ما قيل عن "الرئاسة"!

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ولفت المكتب الإعلامي للخير إلى أنه "خلال الغداء، تم البحث في الملف الرئاسي وتبادل المعطيات حوله، وعرض مسار مبادرة تكتل الاعتدال الهادفة إلى إنهاء الفراغ في رئاسة الجمهورية، وما اعترضها من عقبات لجهة من يدعو إلى التشاور ومن يرأسه، وكيفية العمل على تذليلها".وأشار إلى أنه خلال اللقاء "تم التأكيد على أن تكتل الاعتدال، ومن خلال مبادرته المستمرة، هو في حال تكامل مع الجهد الفرنسي المشكور، ومع جهود اللجنة الخماسية وما تضمنه بيانها الأخير، ويتعاطى بكل إيجابية وانفتاح مع كل الجهود الداخلية التي تبذل، من أجل اقتناص أي فرصة مؤاتية لإنهاء الفراغ الرئاسي، والوصول إلى حلول ترضي الجميع، وتدفع باتجاه التوافق، في مرحلة دقيقة وحساسة".