بيانٌ من جمعية مصارف لبنان.. ماذا فيه؟

عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً تمّ التداول فيه بمواضيع مختلفة.

وبحسب بيانٍ صادر عن إدارة الجمعية، فقد جرى التشديد بالإجماع على ضرورة مقاربة أيّة خطط لاعادة هيكلة المصارف وفقاً لأسس قانونية وعلمية مبنية على ضرورة إعادة الودائع والمحافظة على القطاع المصرفي.