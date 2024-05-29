بماذا اتهم وزير إسرائيليّ نصرالله؟ تصريح جديد وهذا آخر ما قيل

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، اليوم الأربعاء، أنَّ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أجرى تقييماً للوضع العملياتي على الجبهة الشمالية المحاذية للبنان.

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وفي تصريحٍ له، اتهم غالانت أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله بأنه "يجرُّ لبنان إلى واقع صعب"، معتبراً أن "الشعب اللبناني هو الذي سيدفع الثمن لقاء ذلك".



وزعم غالانت أن الجيش الإسرائيلي تمكن من القضاء على أكثر من 300 عنصرٍ لـ"حزب الله" بينهم قادة كبار خلال الحرب الدائرة بين لبنان وإسرائيل منذ 8 تشرين الأول الماضي.



وأشار غالانت إلى أنّ هذا العدد سيرتفع إن إستمرت الحرب بين الطرفين.

