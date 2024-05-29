غادرت ولم تعد.. هل رأيتم "نسيبة"؟ (صورة)

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

Advertisement

تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة نسيبة أحمد الزابو (مواليد عام 1998، سورية)، التي غادرت بتاريخ 26-5-2024 منزلها الكائن في محلة المريجة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة المريجة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 470635-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.