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لبنان
غادرت ولم تعد.. هل رأيتم "نسيبة"؟ (صورة)
Lebanon 24
29-05-2024
|
12:38
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة نسيبة أحمد الزابو (مواليد عام 1998، سورية)، التي غادرت بتاريخ 26-5-2024 منزلها الكائن في محلة المريجة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
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لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة المريجة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 470635-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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