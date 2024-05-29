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لبنان

بالصور.. غارة إسرائيلية تطالُ مبنى في الخيام

Lebanon 24
29-05-2024 | 12:51
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شنّ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، غارة جويّة استهدفت بلدة الخيام - جنوب لبنان.
 
وذكرت المصادر أن القصف استهدف مبنى مؤلف من 3 طبقات، ما أدى إلى تدميره بشكل شبه كامل.
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وبحسب المعلومات، فإن الأضرار اقتصرت على الماديات ولا إصابات بالأرواح.
 
 
 
 
 
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