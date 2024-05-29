بالصور.. غارة إسرائيلية تطالُ مبنى في الخيام

شنّ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، غارة جويّة استهدفت بلدة الخيام - جنوب لبنان.

وذكرت المصادر أن القصف استهدف مبنى مؤلف من 3 طبقات، ما أدى إلى تدميره بشكل شبه كامل.

Advertisement

وبحسب المعلومات، فإن الأضرار اقتصرت على الماديات ولا إصابات بالأرواح.