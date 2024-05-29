نقيب المصورين تفقد الإعلاميين المرابضين على الحدود الجنوبية

تفقد نقيب المصورين علي علوش، يرافقه الزميل حسين فقيه، الصحافيين والمصورين المرابضين على الحدود الجنوبية.

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واطلع علوش على الواقع الميداني وهواجس المصورين وحاجاتهم والتحديات التي يواجهونها وما يقدمونه في سبيل تقديم الصورة والخبر الدقيق.وتسلمت النقابة من اليونيسكو عبر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري 5 دروع و5 خوذ تم وضعها في تصرف الصحافيين ممن هم يحتاجون إليها لتغطية الحرب على سبيل الإعارة، لتأمين الحماية لهم من مخاطر الاعتداءات.