عاجل جداً.. إسرائيل تقصفُ سوريا من سماء لبنان وصاروخٌ يسقط في البقاع!

نفذ الطيران الحربي الإسرائيليّ، مساء اليوم الأربعاء، غارتين جويّتين، الأولى استهدفت العاصمة السورية دمشق فيما الثانية طالت محافظة حمص في سوريا.

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وذكرت المعلومات أنّ العدوان الإسرائيلي ضد سوريا حصل من فوق لبنان، وقد شوهدت الصواريخ في سماء منطقة الهرمل.

كذلك، ذكرت المصادر الميدانية أنه تمّ التصدي للقصف الإسرائيليّ بواسطة صواريخ اعتراضية تم إطلاقها في السماء بواسطة الدفاعات الجوية السوريّة، مشيرة إلى أن واحداً من تلك الصواريخ سقط في خراج بلدة الروضة - البقاع الغربي.

وأوضحت المصادر أنّ الصاروخ سقط على الطريق العام بين عددٍ من السيارات، لافتة إلى أن الجيش ضرب طوقاً أمنياً كثيفاً في المنطقة في مكان سقوط الصاروخ الذي لم يؤد إلى إصابات في الأرواح.

بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف الإسرائيلي استهدف موقعاً عسكرياً واحداً على الأقل قرب منطقة الفرقلس في ريف حمص الشرقي، مما أدى لتصاعد أعمدة الدخان من المكان.

أيضاً، تحدثت معلومات أخرى عن أن القصف استهدف عدداً من الشاحنات والسيارات على طريق حمص، وسط حديثٍ عن سقوط عدد من الضحايا.



