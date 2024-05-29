"المؤتمر الشعبي اللبناني" استنكر ادعاء نقيب محامي طرابلس على مناصرين لفلسطين

صدر عن أمانة الإعلام في المؤتمر الشعبي اللبناني بيان قالت فيه:

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"بكل أسف، أقدم نقيب المحامين في طرابلس والشمال سامي الحسن على الادعاء على مسؤول المؤتمر الشعبي اللبناني في طرابلس المحامي عبد الناصر المصري ونقيب اتحاد نقابات العمال في الشمال شادي السيد ونائب رئيس اتحاد النقل البري النقيب محمد الخير ومسؤول هيئة الإسعاف الشعبي حسام الشامي، ومسؤول اتحاد الشباب الوطني في طرابلس خالد عدس وعدد من الناشطين المناصرين لفلسطين، على خلفية الإعتصام الذي نظمه اليوم اتحاد الشباب الوطني في طرابلس أمام مقر نقابة المحامين في المدينة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا لعقد ندوة ممولة من وكالة التنمية الأميركية في النقابة، بسبب الانحياز الأميركي السافر للعدو الصهيوني في حرب الإبادة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني في غزة وضد جنوب لبنان".واستنكرت بـ"شدة هذه الدعوى الباطلة التي تضرب في الصميم دور نقابة المحامين في حماية حرية التعبير والدفاع عن المنتسبين اليها من جهة".وطالبت النقيب الحسن بـ"التراجع عنها فورا والاعتذار العلني من المدعى عليهم الذين يستحقون التكريم"، داعية إلى "أوسع تضامن وطني مع هؤلاء المناضلين من أجل طرابلس ولبنان وفلسطين وكل القضايا العربية المحقة والتواجد معهم في سرايا طرابلس غدا التاسعة والنصف صباحا".