نانسي عجرم أبرز نجومها.. "مهرجانات بيبلوس" أعلنت عن برنامجها لهذا الصيف!

أعلنت مهرجانات "بيبلوس الدولية" عن برنامجها لهذا الصيف، خلال مؤتمر صحافي في فندق بيبلوس سور - مير، برعاية وحضور وزير السياحة وليد نصار.



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وفي كلمة له، اعتبر نصار في كلمته ان "هذه المهرجانات هي نوع من انواع الصمود"، وقال: "نحن نقاوم الموت بالحياة والبؤس بالفرح، وهذه هي ثقافتنا التي نتميز بها على اختلاف طوائفنا وانتماءاتنا السياسية على كافة الاراضي اللبنانية"، مؤكدا ان "جبيل هي مدينة الحرف وعاصمة السياحة العربية للعام 2016 واكبر من الجميع" .واذ لفت الى ان "بيت الدين اعتذرت وحدها عن عدم اقامة مهرجاناتها لهذا الصيف، اكد ان "مدينة بعلبك لم تعتذر حتى اليوم عن عدم اقامة مهرجانها السياحي لهذا الصيف بإنتظار الوضع الامني، فيما سيقام مهرجان في صور وصيدا واهمج، جونية وزحلة والبترون واهدن والقبيات"، مشيراً الى انه "وقع اكثر من 120 احتفالية لهذا الصيف وهذه اشارة جيدة لان يكون موسم الصيف مزدهرا" .وكشف انه "رغم الاوضاع التي نعيشها فإن نسبة التراجع في عدد الوافدين الى لبنان هي فقط 12 بالمئة في اول ثلاثة اشهر من العام الحالي"، لافتا الى ان "عدد السواح الاجانب تراجع امام المغتربين اللبنانيين الذين زاد عددهم".وقال: "صحيح ان وزارة السياحة التي تبلغ ميزانتها السنوية 0,03 بالمئة من الموازنة العامة لا تستطيع ان تدعم ماديا بطريقة مباشرة لهذه المهرجانات، لكنها تدعم بطريقة غير مباشرة مع القطاع الخاص الذي هو شريك اساسي لوزارة السياحة في كل النشاطات التي تقام على الاراضي اللبنانية".- الجمعة 19 تموز CAIRO KEE فرقة روك مصرية مع أمير عيد (عازف رئيسي)، شريف هواري (غيتار)، تامر هاشم (طبقة)، شريف مصطفى (كيبورد)، وآدم الألفي (غيتار باس).- الأحد 21 تموز حفل موسيقي غنائي لعازف البيانو اللبناني ميشال فاضل.- الجمعة 26 تموز نجمة "البوب العربي" نانسي عجرم.- السبت 27 تموز ASH مولود في القاهرة ومقيم في مونتريال مؤلف وعازف على عدة آلات الجيتار والساكسوفون والكيبورد و drums والـ sythesizers.