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لبنان

هكذا تم اكتشاف "النسكافيه المغشوش" في لبنان!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-05-2024 | 15:33
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قال مُدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر لـ"لبنان24" إنه نشطت في لبنان خلال الآونة الأخيرة، عمليات تقليد لمنتجات أجنبية لبيعها بأسعار زهيدة، كاشفاً أن هذا الأمر ينطبق على القهوة المزورة التي تمّ ضبطها، اليوم، في الجنوب.
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يشير أبو حيدر إلى أنّ معلومات أولية وردت إلى وزارة الإقتصاد تتحدّث عن وجود قهوة مغشوشة بإسم "نسكافيه 3 إن 1" داخل مستودع في الجنوب، ما استدعى تحركاً فورياً لدورية مشتركة من وزارة الإقتصاد وجهاز أمن الدولة.
وبحسب أبو حيدر، فقد تمت مداهمة المستودع وضبط المنتوجات المزورة والمنتهية الصلاحية، ناهيك عن سكاكر خاصة للأطفال وشوكولا ومأكولات أخرى. 
وذكر أبو حيدر أنه تم أيضاً ضبط مجموعة من المنتجات المزورة التي حملت إسم "ماجي"، وهو المنتج الرائج جداً في لبنان ومن أكثر الأصناف استهلاكاً.
وأوضح أبو حيدر أنه تم أخذُ إشارة قضائية بإقفال المستودع، مؤكداً أنه كل الخطوط الحمر تسقط أمام صحة المواطن، شاكراً القضاء على التعاون الفعال لضبط وتوقيف المُخلين بالأمن الغذائي للمواطنين.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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