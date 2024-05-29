في منطقة لبنانية.. مسلحون يهاجمون مواطناً!

كشفت معلومات "لبنان24" عن حصول اشتباك قبل يومين، بين مسلحين ومواطنٍ في منطقة الجية - الشوف.

مصدرٌ أمني قال إنّ 4 شبان مسلحين هاجموا شخصاً في محاولة لسلبه أمواله وسيارته، الأمر الذي دفعه لإطلاق النار باتجاههم فحصل اشتباك أسفر عن إصابته برصاصتين.

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وخلال الإشتباك، تمكن شبان من إلقاء القبض على شخصين من المسلحين الذين كانوا من التابعيتين الفلسطينية والسورية، فيما لاذ الإثنان الآخران بالفرار باتجاه مخيم عين الحلوة - صيدا.