Advertisement

لبنان

في منطقة لبنانية.. مسلحون يهاجمون مواطناً!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-05-2024 | 15:43
A-
A+
Doc-P-1205648-638526194945375606.jpg
Doc-P-1205648-638526194945375606.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت معلومات "لبنان24" عن حصول اشتباك قبل يومين، بين مسلحين ومواطنٍ في منطقة الجية - الشوف.
مصدرٌ أمني قال إنّ 4 شبان مسلحين هاجموا شخصاً في محاولة لسلبه أمواله وسيارته، الأمر الذي دفعه لإطلاق النار باتجاههم فحصل اشتباك أسفر عن إصابته برصاصتين.
Advertisement
وخلال الإشتباك، تمكن شبان من إلقاء القبض على شخصين من المسلحين الذين كانوا من التابعيتين الفلسطينية والسورية، فيما لاذ الإثنان الآخران بالفرار باتجاه مخيم عين الحلوة - صيدا.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:10 | 2024-05-29
16:56 | 2024-05-29
16:55 | 2024-05-29
16:51 | 2024-05-29
16:29 | 2024-05-29
16:00 | 2024-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24