"المخابرات" تدهمُ منازل في البقاع.. هذا ما ضبطتهُ بداخلها!

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

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بتاريخ 29 / 5 /2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدتَي بدنايل وقصرنبا – البقاع وأوقفت 6 مواطنين (م.م.د.)، (م.ر.د.)، (ا.د.)، (ع.ق.)، (م.س.)، (ع.د.)، لإقدامهم على إطلاق النار بتواريخ سابقة وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وكمية من الذخائر.كذلك، أوقفت وحدة من الجيش في مدينة صيدا الفلسطيني (ر.خ.) كونه مطلوبًا بجرم إطلاق النار، وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.