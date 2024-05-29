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لبنان
في الزلقا.. إقامة مراسم دفن والدة محافظ البقاع في كنيسة سيدة النجاة بحضور رسمي
Lebanon 24
29-05-2024
|
16:29
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أقيمت في كنيسة سيدة النجاة في الزلقا، مراسم الدفن لراحة نفس والدة محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده، السيدة بدر حنا أبو جوده، عقيلة مختار الزلقا السابق الشيخ اميل بولس أبو جوده.
ترأس الصلاة النائب العام البطريركي، المطران انطوان عوكر ممثلاً البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وعاونه راعي ابرشية انطلياس المارونية المطران انطوان بو نجم، بمشاركة وحضور راعي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم ابراهيم، راعي ابرشية زحلة المارونية المطران جوزف معوض، راعي ابرشية زحلة والبقاع للروم الارثودكس المطران انطونيوس الصوري، راعي ابرشية زحلة والبقاع للسريان الارثودكس المطران يوستينيوس بولس سفر، ولفيف من كهنة الرعية والرعايا المجاورة.
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وحضر الى أبو جوده وافراد العائلة، ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري، وممثل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، وممثل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي، وممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قائد الدرك العميد ربيع مجاعص، ممثل رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري، علي الحاج، الوزراء: جورج بوشكيان، جوني القرم، جورج كلاس، النواب: جورج عقيص، سليم عون، ابراهيم كنعان، رازي الحاج، سيمون ابي رميا، ممثل امين عام تيار "المستقبل" احمد الحريري، زياد الأمين، الوزيران السابقان زياد بارود وجمال الجراح النائبان السابقان إدي معلوف وزياد أسود، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، عضو المجلس الدستوري القاضي الياس مشرقاني، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، عضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، المدير العام للجمارك ريمون خوري، محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد انطوان قهوجي، مدير عام المراسم في رئاسة الجمهورية نبيل شديد، المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية رفيق شلالا، مدير عام المراسم في القصر الحكومي لحود لحود، قائد لواء الحرس الجمهوري العميد بسام الحلو، قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، نقيب الأطباء الدكتور يوسف بخّاش، نقيب الصيادلة الدكتور جو سلّوم، وحشد من القضاة والمدراء العامين والضباط وموظفي محافظة البقاع وفاعليات بلدية واختيارية واقتصادية وثقافية واجتماعية.
الرقيم البطريركي
وبعد الانجيل المقدس تلا امين سر البطريركية المارونية الخوري هادي ضو (الرقيم البطريركي) الذي عدد مزايا الراحلة.وبعدها ووريت الثرى في مدافن العائلة في الزلقا.
ويواصل محافظ البقاع تقبل التعازي بوالدته، الخميس والجمعة في 30 و31 الجاري في صالة كنيسة سيدة النجاة في الزلقا من الحادية عشرة قبل الظهر وحتى السادسة مساء. والسبت في 1 حزيران في صالون كاتدرائية مار مارون – كسارة – زحلة، من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الخامسة من بعد الظهر.
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