الحشيمي: للإسراع في إعلان نتائج المتقدمين للكلية الحربية

دعا النائب بلال الحشيمي إلى "ضرورة الإسراع في إعلان نتائج المتقدمين للكلية الحربية والذين خضعوا للامتحانات النهائية والبالغ عددهم 800 شخص بعد تأخر صدور النتائج لأكثر من 6 أشهر".



وفي بيانٍ له، قال الحشيمي: "إن المماطلة في إصدار النتائج من شأنه أن ينعكس سلباً على المؤسسة العسكرية التي تقاعد الكثير من العسكريين منها ورغم ما تعانيه من أزمات ظلت المؤسسة الوحيدة الصامدة في وجه الأزمات".



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ولفت الحشيمي إلى أنّ "عدم استصدار النتائج من شأنه أن يقف حجر عثرة في طريق هؤلاء لا سيما مع دنو موعد تسجيل الطلاب الجدد في الجامعات الخاصة"، مشدداً الحشيمي على أنه "من حق هؤلاء معرفة نتائجهم النهائية كي لا يبقوا أسرى الانتظار القاتل". وأعرب الحشيمي عن "تخوفه من أن يطاول الفراغ والجمود هذه المؤسسة"، معتبراً أن "عدم إصدار نتائج المتبارين سيؤثر بشكل سلبي على حياة هؤلاء ويجعلهم في حيرة من أمرهم ويثبط عزيمتهم وحماستهم واندفاعهم".ولفت الحشيمي إلى أنّ "عدم استصدار النتائج من شأنه أن يقف حجر عثرة في طريق هؤلاء لا سيما مع دنو موعد تسجيل الطلاب الجدد في الجامعات الخاصة"، مشدداً الحشيمي على أنه "من حق هؤلاء معرفة نتائجهم النهائية كي لا يبقوا أسرى الانتظار القاتل".