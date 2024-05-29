ضحايا من "حزب الله".. هذه آخر معلومة عن "ضربة إسرائيل" ضد سوريا

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كذلك، ذكر المرصد أن ضربة إسرائيلية أخرى استهدفت منطقة بانياس السورية، أسفرت عن مقتل طفلة.وكانت الوسائط الدفاعية الجوية السورية قد تصدت للعدوان الإسرائيلي الذي تم تنفيذه من أجواء لبنان، مساء الأربعاء.وبحسب المرصد، فإن منطقة الفرقلس تشهد على إنتشار لقوات "حزب الله" ولجماعات إيرانية.