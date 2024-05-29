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لبنان

ضحايا من "حزب الله".. هذه آخر معلومة عن "ضربة إسرائيل" ضد سوريا

Lebanon 24
29-05-2024 | 16:56
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأربعاء، عن مقتل 5 أعضاء تابعين لـ"حزب الله" إثر ضربة إسرائيلية طالت موقعاً عسكرياً بمنطقة الفرقلس السورية.

كذلك، ذكر المرصد أن ضربة إسرائيلية أخرى استهدفت منطقة بانياس السورية، أسفرت عن مقتل طفلة.
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وكانت الوسائط الدفاعية الجوية السورية قد تصدت للعدوان الإسرائيلي الذي تم تنفيذه من أجواء لبنان، مساء الأربعاء.

وبحسب المرصد، فإن منطقة الفرقلس تشهد على إنتشار لقوات "حزب الله" ولجماعات إيرانية.
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