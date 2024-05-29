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لبنان
نقاش داخل مراكز القرار
Lebanon 24
29-05-2024
|
17:10
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يجري النقاش داخل مركز القرار في دولة إقليمية بين اختيار شخصية لملء الشغور الرئاسي بين التشدُّد والانفتاح الاقتصادي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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