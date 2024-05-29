مقدّمات النشرات المسائيّة

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وفي اليوم الثاني من زيارة الموفد الرئاسي جان إيف لودريان الى بيروت كرر رئيس مجلس النواب نبيه بري على مسمع الضيف الفرنسي أمرين: تمسكه بمبادرته لإنتخاب رئيس للجمهورية والدعوة ومن دون شروط مسبقة "للتشاور" حول موضوع واحد هو إنتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم الإنتقال إلى القاعة العامة للمجلس النيابي للإنتخاب بدورات متتالية رئيس من ضمن قائمة تضم عددا من المرشحين حتى تتوج المبادرة بإنجاز إنتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.وخلال اللقاء جرى عرض ما صدر مؤخرا عن "اللجنة الخماسية" ولم يفت الرئيس بري وشكر جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإرساله مبعوثا خاصا به الى لبنان.في ميدان الجنوبيواصل العدو الإسرائيلي عدوانه حيث قصف منطقة وادي حسن عند أطراف الجبين وشيحين واطراف بلدة الناقورة - وادي حامول بالقذائف المدفعية.هذا واطلقت دبابة اسرائيلية متمركزة في مستوطنة المطلة قذيفة باتجاه بلدة كفركلا كما وتعرض موقع للجيش اللبناني عند أطراف علما الشعب لرشقات رشاشة اطلقها العدو.وردا على الإعتداءات الإسرائيلية استهدفت المقاومة التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وانتشارا لجنود العدو في حرش شتولا بالقذائف المدفعيةكما أفاد إعلام العدو بأن صواريخ مضادة للدروع أطلقت من جنوب لبنان تجاه منطقة المنارة في الجليل الأعلى وقد دوت صفارات الإنذار في عشر مستوطنات عقب إطلاق الصواريخ.في الأراضي الفلسطينية المحتلة نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي أن القتال في غزة سيستمر سبعة أشهر أخرى على الأقل فيما سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي لواء المظليين من جباليا شمالي القطاع بعد مواجهة قواته "معارك شرسة".في المقابل اعلنت كتائب القسام إن مقاتليها نفذوا عملية مركبة باستدراج قوة إسرائيلية لكمين شرقي رفح وقتل 4 من أفرادها بعبوة رعدية وإصابة آخرين.جان ايف لودريان قالها بصراحة للمسؤولين اللبنانيين : لبنان السياسي سينتهي إذا ظل البلد بلا رئيس للجمهورية، ولن يبقى سوى لبنان الجغرافي. ورغم التحدي الوجودي الذي أطلقه الموفد الرئاسي الفرنسي، فإن مواقف الأطراف السياسية المعنية لم تتغير.صحيح أن الرئيس نبيه بري تراجع عن فكرة الحوار، وقبل بالتشاور كما نقلت مصادره عنه، لكنه من جهة أخرى أعلن تمسكه بمبادرته. كما نقل عن لودريان قوله أمام وفد نيابي أن حزب الله لا يقبل بالمفاوضات الثنائية، وأنه مع حوار تقليدي برئاسة بري. ألا يدل هذا أن هناك نوعا من توزيع الأدوار بين طرفي الثنائي، وأن كلمة السر واحدة : لا لإنتخاب رئيس ما دامت المعادلة الإقليمية لم تتوضح بعد؟وعليه، فإن زيارة لودريان الحالية لن تكون أفضل من سابقاتها، وقد تكون الغاية الحقيقية منها لا أن تحدث خرقا رئاسيا صعبا حاليا، بل ليعد الموفد الرئاسي الفرنسي تقريرا لرئيسه إيمانويل ماكرون وذلك قبل أن يعقد الأخير لقاءه السنوي المرتقب مع الرئيس الأميركي جو بايدن في النورماندي. البداية من اليوم الطويل للموفد الفرنسي في لبنان في رسالة مباشرة مع رامي نصار.حادث صعب.. هي العبارة الدالة في الاعلام العبري على واقع الحال الصهيوني في شتى الجبهات.. من رفح الى جباليا ومن الشمال الى ايلات، ومعها الجبهة السياسية الداخلية بمتاريسها الحكومية..فحجم الخسائر والاخفاق لم يعد يطاق لدى المستوطنين وجيشهم، ما فرض على الشعبويين من السياسيين التبرؤ من الاداء الحكومي والبحث عن سبل لحماية مستقبلهم السياسي، والعين على عضو مجلس الحرب بني غينتس وحليفه غادي آيزينكوت، الذي كان اليوم أكثر صراحة معتبرا ان من يقول بالقدرة على حل كتائب حماس في رفح ثم اعادة المحتجزين فهو يزرع وهما كاذبا ..ومعالم الوهم هذا حددها الميدان، مع الكشف اليومي للاعلام العبري عن الحوادث الصعبة في القطاع، فبعد الاعتراف بمقتل ثلاثة جنود واصابة سبعة آخرين بحال خطرة، أخطر الاعلام العبري مستوطنيه بحادث وصفه بالصعب جدا في رفح، اكدت على خطورته الطوافات العسكرية التي نقلت المصابين الى مستشفيات اسرائيلية ثلاثة..اما المشهد السياسي الاصعب فكان اللقاء الثلاثي بين زعماء المعارضة يائير لابيد وجدعون ساعر وافغدور ليبرمان، الذي خلص الى اعلان صريح عن العمل لاسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي كان يبشر فيه مستوطنيه بان المعركة تحتاج الى اشهر سبعة اضافية..نتنياهو المحمي من تحالف الحقد الصهيوني، الذي يغطيه الاميركي بدعم غير متناه، رغم كل النفاق الذي تحاول ان تتلطى خلفه ادارة جو بايدن، فهي الادارة التي ما زالت رغم كل ادعاءاتها تغدق على الجيش العبري بكل انواع السلاح وترى بعدد شهداء مذبحة رفح، أنه مقبول..والاخطر من موقفها، هم المتقبلون لتصريحاتها، المنصاعون لاوامرها،الملطخون بدماء اطفال ونساء غزة وهم يذرفون دموع التماسيح..فيما المساندون لغزة يواصلون قذف الحمم النارية على المحتل، من الصواريخ اليمنية التي وصلت الى اهدافها في البحر المتوسط، فالمسيرات العراقية نحو ايلات، والضربات اللبنانية التي يرتقي بها مجاهدو المقاومة على طول الجبهة، وجديدها عملية نوعية مركبة بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية على موقع البغدادي الصهيوني، بعد العملية النوعية على موقع راميا بالامس...وكأننا في لبنان نعيش في فيلم رعب طويل، لا يعرف ان ينتهي، من دون أن يبيد عائلات ويقتل أطفالا ويطيح أحلاما بمستقبل واعد وحياة أفضل.الكلام هنا لا يقتصر على عدوان العدو المستمر منذ تشرين الاول 2023، ولا على انفجار مرفأ بيروت الذي يبقى من دون عدالة منذ آب 2020. الكلام هنا، عن طرابلس اليوم، وعن لبنان 2024. ففي هذا اللبنان، الفقير بالقانون، والغني بالإهمال… في هذا اللبنان التعيس حيث الحياة رخيصة جدا، تسقط طفلة من فجوة في أسفل باص مدرسي، وتموت دهسا بدواليب الباص نفسه، في مشهد مرعب تكاد تظنه من عالم أفلام الخيال، قبل أن تكتشف انه حقيقة مرة، في بلد مر، يكره الطفولة، الى حد قتلها بهذه الوحشية، التي أين منها وحشية اسرائيل في حق أطفال غزة، الذين يقتلون في كل يوم، فيما بنيامين نتنياهو ماض في إجرامه، والعالم مستمر في تفرجه على ذبح شعب كامل بجسده، بعدما ذبحت كل حقوقه منذ إنشاء الكيان العبري بقوة اللا حق عام 1948هذا في اساس اخبار اليوم. اما الباقي، فتفاصيل مملة جدا، ومن ضمنها اخبار جولة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، التي تصب في اطار الروتين السياسي اللبناني في عهد الفراغ، فيما الرئاسة شاغرة والدولة متحللة والوطن في مهب الريح، فيما الدجل يملأ الارجاء، بدءا بوعود السياسيين في شتى المجالات، وليس انتهاء بوعود اموال المودعين المقدسة، التي يدرك اصحاب الوعود انها طارت، ولن تعود.لا نية دولية فعلية، ولا شيء قادر حتى الساعة على اجبار اسرائيل على وقف حربها في قطاع غزة.وكل قرارات محكمة العدل الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية, واجتماعات مجلس الامن، وحتى اعتراف بعض الدول بدولة فلسطين، جعلته تل ابيب مجرد حبر على ورق، عندما اعلن تساحي هنجبي، مستشار الامن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي ان القتال مستمر في القطاع طوال العام 2024 على الأقل.سبعة اشهر وربما اكثر صعبة اذا، تفصل العالم ولبنان عن نهاية العام.فمجرد استمرار المعارك في القطاع، يعني استمرار حرب الاستنزاف التي يخوضها حزب الله على الحدود, وهو سبق ان اعلن رفضه الحديث عن اي وقف للنار هناك من دون وقف مشابه في القطاع.الترجمة الواقعية لهذا الكلام، تجعل من الصعب الحديث عن تحقيق نتائج ايجابية في الملفات الداخلية، ابرزها ملف الانتخابات الرئاسية. وهذا ما ترجم اليوم من خلال محادثات المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان البيروتية.وقد علمت ال lbci ان ما عرضه لودريان من دعوة الى حوار مختصر، يقال انه لم يحمل آلية واضحة، و ووجه بإصرار من قبل حزب الله وحركة امل على نقاط لا تراجع عنها :-الحوار يجب ان يكون شاملا، يترأسه الرئيس بري، وفي مجلس النواب .وتاليا، كما وصل المبعوث الفرنسي سيرحل، في انتظار حل يشمل المنطقة ككل، يبدأ من قطاع غزة.هذا في وقت يزداد الاهتراء الداخلي، حتى بلغ اليوم مستوى "الفان الفقير" الذي اسقط نسرين من هيكله.عندما أعلنت وزارة الداخلية التعبئة العامة في حربها على الدراجات النارية , تركت لنا" للسلامة العامة " : سيارات الأنقاض المسحوبة من التداول للكسر ومعها مئات الفانات والباصات المنكوبة الخارجة عن الخدمة.لم تخضع هذه الآليات للمعاينة واذا فعلت فإن طريق النافعة غير سالك .. وإذا سلك ف " بطلوع الروح " امام درب الجلجلة هذه تسقط نسرين عز الدين ابنة الثلاثة عشر عاما من فجوة باص متهالك , مكانه بورة الخردة , لكنه ينهي عامها الدراسي تحت العجلات . ماتت نسرين .. عاشت الفجوة .. ورفعت البصمات فاقتيد السائق وصاحب الفان للتحقيق. لكن هؤلاء ما كانوا ليجرأوا على تسيير هذه القطعة الحديدية الصدئة في الطرقات والمتاجرة بأرواح الناس والاطفال لو أخضعت هذه الاليات الى آلة المعاينة المكانيكية، وتم اكتشاف السر الخطير بأن الفجوات التي بداخل الباص تمت تغطيتها بخشب بدلا من حديد دولة الخشب هي من قتلت الطفلة والفان السائب علم اصحابه الحرام.اما الاموال السائبة فقد ظهرت في مملكة الطوابع التي تكشف عنها قناة الجديد اليوم بالارقام والأدلة إذ سيتأكد وجود " رخص سوداء وسمسار سوق ومافيات، ما دفع بالمدير العام للخزينة في وزارة المالية الى طلب النجدة تحت عبارة : اعفوني من مهامي .هي تنصيبة ابطالها من كل الطوائف تجني اكثر من عشرين مليون دولار سنويا هي حصة السوق السوداء، فيما لا يصل الى الخزينة سوى مليوني دولار. وتحت معادلة : دولتي فعلت هذا، فإن مدير الخزينة يصرح ويقول مع الجديد : يا فرعون مين فرعنك.تحت هذا السقف من الدولة المثقوبة وبنيانها الخشب الذي ينافس ارضية باص طرابلس، استطلع الفرنسي الرؤية الرئاسية المهترئة والقابلة للكسر . وبعد عصف افكار جان ايف لودريان، استخرج الموفد الفرنسي محلول التشاور الثنائي بدل الحوار، وابلغ القوى السياسية ضرورة البحث عن الخيار الثالث. وحده المرشح سليمان فرنجية تحدى لودريان بالواقعية اللبنانية وقال له : اذا كنا سنذهب الى الخيار الثالث فسنفعل ذلك مع الحلفاء وليس مع الخصوموفي اللقاء مع القوات اللبنانية، قال سمير جعجع إنه اذا لم يتم انتخاب رئيس قبل تموز فالملف الرئاسي سيرحل الى السنة المقبلة. واضاف جعجع : لا حاجة لنا للتشاور فليدع الرئيس بري الى جلسة عامة وبعد الدورة الاولى يمكن التشاور فيما بيننا ولدى زيارة لودريان الضاحية الجنوبية، ولقائه رئيس كتلة الوفاء النائب محمد رعد، أبلغه حزب الله بأنه لا يربط الرئيس بالجبهة، لكن انتخاب الرئيس ومنذ الطائف يتم بالحوار والتشاور كمدخل للتفاهم الداخلي على الحد المعقول ،اما عندما يصبح الحوار تشاورا ثنائيا " وكل اتنين ع طاولة " ومن دون مرجعية تديره، فهذا لم يعد حوارا منتجا للرؤساء. وبما تقدم، فإن زيارة جان ايف لودريان بحذائه العابر للدبلوماسية، لم تكن سوى لإعداد إضبارة وتسطير محضر نهائي يرفع الى القمة الفرنسية الاميركية ويقدمه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى نظيره جو بايدن ليبلغه باننا اشتغلنا في لبنان " وما خلونا".