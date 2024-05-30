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لبنان

بحوزته مسدس وممشط.. توقيف مُطلق نار في الميناء

Lebanon 24
30-05-2024 | 00:14
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أقدم المدعو "م.م" عند جزيرة عبد الوهاب في مدينة الميناء ـ طرابلس على اطلاق النار في الهواء من دون وقوع اصابات حيث كان في حالة سكر ظاهر، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعلى الفور توجهت قوة من مخابرات الجيش الى المكان وجرى توقيفه وضبط بحوزته على مسدس بالاضافة الى ممشط وجرى اقتياده الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص.
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