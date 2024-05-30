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لبنان

على طريق ضهر العين.. فقد السيطرة على سيارته وهذا ما حصل

Lebanon 24
30-05-2024 | 00:23
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فقد شاب السيطرة على سيارته اثناء القيادة لدى سلوكه طريق ضهر العين الكورة بإتجاه البحصاص ما أدى الى انحراف السيارة وسقوطها في الوادي المحاذي للطريق، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

 وأنقذت العناية الالهية حياة الشاب الذي نجا بأعجوبة فيما اقتصرت الاضرار على الماديات.
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