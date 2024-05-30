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لبنان

تعرفة جديدة للتاكسي والباصات.. هكذا ستُصبح

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-05-2024 | 01:30
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يعقد وزير الأشغال العامة علي حمية قبل ظهر اليوم الخميس اجتماعاً موسعاً مع نقابات مالكي وسائقي السيارات العمومية واتحادات نقابات السائقين وعمال النقل للإعلان عن تحديد تعرفة أجور النقل للسيارات السياحية العمومية أي "السرفيس" والتاكسي والباصات الصغيرة إضافة إلى الباصات الكبيرة.
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وفي هذا الإطار، قال رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس لـ "لبنان 24" إنه خلال هذا الاجتماع سيوّقع الوزير حمية على التعرفة الجديدة ومن ثم سيتم الإعلان عنها.

وطمأن طليس بأن التعرفة الجديدة ستكون منطقية للجميع بحيث ستكون مُريحة للسائقين ويستطيع المواطن في المُقابل ان يتحملها، كاشفاً انها "ستكون ما دون الـ 200 ألف ليرة".
وشدد طليس على انه "بعد صدور التعرفة الجديدة يجب الانتقال إلى موضوع قمع المخالفات وتطبيق القوانين من أجل حماية القطاع والسائقين والمواطنين".


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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