23
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تعرفة جديدة للتاكسي والباصات.. هكذا ستُصبح
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
30-05-2024
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعقد وزير الأشغال العامة علي حمية قبل ظهر اليوم الخميس اجتماعاً موسعاً مع نقابات مالكي وسائقي السيارات العمومية واتحادات نقابات السائقين وعمال النقل للإعلان عن تحديد تعرفة أجور النقل للسيارات السياحية العمومية أي "السرفيس" والتاكسي والباصات الصغيرة إضافة إلى الباصات الكبيرة.
Advertisement
وفي هذا الإطار، قال رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس لـ "لبنان 24" إنه خلال هذا الاجتماع سيوّقع الوزير حمية على التعرفة الجديدة ومن ثم سيتم الإعلان عنها.
وطمأن طليس بأن التعرفة الجديدة ستكون منطقية للجميع بحيث ستكون مُريحة للسائقين ويستطيع المواطن في المُقابل ان يتحملها، كاشفاً انها "ستكون ما دون الـ 200 ألف ليرة".
وشدد طليس على انه "بعد صدور التعرفة الجديدة يجب الانتقال إلى موضوع قمع المخالفات وتطبيق القوانين من أجل حماية القطاع والسائقين والمواطنين".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطيب نادين نسيب نجيم "يُدلعها" تحت المطر.. فيديو لهما ينتشر
Lebanon 24
خطيب نادين نسيب نجيم "يُدلعها" تحت المطر.. فيديو لهما ينتشر
04:29 | 2024-05-29
29/05/2024 04:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فرقة إسرائيلية دخلت لبنان.. إكتشفوا من هي وماذا فعلت!
Lebanon 24
فرقة إسرائيلية دخلت لبنان.. إكتشفوا من هي وماذا فعلت!
14:00 | 2024-05-29
29/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة من داخل الباص المدرسيّ... هكذا خسرت الطفلة نسرين حياتها اليوم
Lebanon 24
صورة من داخل الباص المدرسيّ... هكذا خسرت الطفلة نسرين حياتها اليوم
08:26 | 2024-05-29
29/05/2024 08:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. إسرائيل تقصفُ سوريا من سماء لبنان وصاروخٌ يسقط في البقاع!
Lebanon 24
عاجل جداً.. إسرائيل تقصفُ سوريا من سماء لبنان وصاروخٌ يسقط في البقاع!
13:50 | 2024-05-29
29/05/2024 01:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخٌ جديد يظهر داخل لبنان.. ما هو ومِنْ أين مصدره؟
Lebanon 24
صاروخٌ جديد يظهر داخل لبنان.. ما هو ومِنْ أين مصدره؟
12:00 | 2024-05-29
29/05/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
03:09 | 2024-05-30
ريفي: الطفلة نسرين ملاك خسرناه بسبب الإهمال وانعدام المحاسبة
03:00 | 2024-05-30
"داعش" في عين الحلوة.. توترٌ ومخاوف من "إنقلاب"!
02:44 | 2024-05-30
الحاج حسن التقى ممثل "أمل" في فرنسا
02:28 | 2024-05-30
سامي الجميّل: نحرر لبنان باتحادنا لا بالذهاب إلى منطق طائفي
02:15 | 2024-05-30
"إشتراك الكهرباء" يعطّل وزارة أساسية !
02:00 | 2024-05-30
الرئيس ميقاتي كان على حقّ
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
30/05/2024 10:26:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
30/05/2024 10:26:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
30/05/2024 10:26:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24