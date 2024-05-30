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لبنان

"إشتراك الكهرباء" يعطّل وزارة أساسية !

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-05-2024 | 02:15
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أبدى موظفون في إحدى الوزارات البارزة من "فوضى الكهرباء" داخل المبنى الذي يعملون فيه، حيث لا طاقة كافية لتسيير الأعمال واستخدام الوسائل المتاحة داخل المكاتب من مكيفات وأجهزة أخرى.
ووفقاً للمعلومات، فإنَّ المبنى الوزاري المذكور يأخذ الكهرباء من مولد خاص بقوة 60 أمبير فقط، وفي حال حصول أي "حمل كهربائي زائد"، فإنَّ "ديجانتورات المبنى" ستنفصل جميعها، وبالتالي انطفاء الكهرباء تماماً عن المكان ككل.
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وبحسب المصادر، فإنّ هذا الأمر يؤدي إلى خللٍ في البنية التقنية لأجهزة الحاسوب و"السيرفرات"، الأمر الذي يُمثل بيئة غير مؤاتية لتنفيذ المهمات المطلوبة تجاه المواطنين والدولة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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