الحاج حسن التقى ممثل "أمل" في فرنسا

استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن في مكتبه، ممثل حركة "أمل" في فرنسا الدكتور حسن ضاوي، وتم عرض مجمل القضايا الوطنية والاغترابية.



وأطلع ضاوي الوزير الحاج حسن على أوضاع الجالية اللبنانية في فرنسا، وكيفية متابعة الاوضاع في لبنان.

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بدوره أثنى الوزير الحاج حسن على "الدور المركزي الذي تقوم به الجالية اللبنانية والاندماج الحاصل في المجتمع الفرنسي"، وأكد "احترام المواطن اللبناني لكل القوانين الفرنسية والاندماح داخل الحياة الاجتماعية الفرنسية"، مشيدا "بالدور الذي تلعبه الجالية اللبنانية لتظهير أجمل صورة للبنان".