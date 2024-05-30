ريفي: الطفلة نسرين ملاك خسرناه بسبب الإهمال وانعدام المحاسبة

كتب النائب أشرف ريفي على منصة "إكس": "الطفلة نسرين ملاك خسرناه بسبب الفشل والإهمال وانعدام المحاسبة. رحيلها المفجع يضاعف المسؤولية على جميع المعنيين في القطاعات كافة، وبخاصةً قطاع التربية فالحفاظ على حياة أبنائنا وحمايتهم من كل الأخطار مهمة مقدسة. ندعو للمحاسبة ونترحم على نسرين ملاكنا الراحل. كل التعازي للعائلة المفجوعة".

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