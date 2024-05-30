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لبنان

البعريني: طلبنا من اللجنة الخماسية والموفد الفرنسي التعاون لاستكمال مبادرتنا

Lebanon 24
30-05-2024 | 03:24
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اعتبر النائب وليد البعريني، في حديث اذاعي أنه "لم يعد هناك أي مبادرة ويجب الدخول في طرح أو أسلوب جديد لتحريك المياه الراكدة في لبنان"، مؤكدا  أننا "ما زلنا في معسكرين، وإذا لم يقرّرا التقدم خطوة للالتقاء على طريق إيجابية، فلن يكون هناك أي جديد في موضوع الاستحقاق الرئاسي".
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وقال: "إن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لم يذكر موضوع الخيار الثالث، ولكنه اعتبر أن المرشحَين غير قادريَن على حصد الأصوات اللازمة للنجاح، فيما هو لم يدخل في تسمية أي مرشح ثالث باعتباره أن الموفد الفرنسي واللجنة الخماسية يقوم دورهما على تقريب وجهات النظر".
ورأى "أن الدعوة إلى الحوار وترؤس الرئيس نبيه بري المشاورات في حال تمت الدعوة نقطتان تواجهان صعوبات"، قائلًا: "طلبنا من اللجنة الخماسية والموفد الفرنسي التعاون معنا في هاتين النقطتين لإيجاد مخرج واستكمال مبادرة تكتل "الاعتدال الوطني".
ورأى "أن لا توقع إيجابياً من القمّة الفرنسية – الأميركية، والمنطقة على "فوهة بركان" والوضع صعب، لذا لن يحصل انتخاب رئيس في المرحلة المقبلة لأنّه لا نوايا مبطّنة تريد ذلك، على عكس الظاهر".
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