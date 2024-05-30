عبد المسيح: سامحينا يا نسرين فمعظمهم لا يدرون ماذا يفعلون

كتب النائب أديب عبد المسيح على منصة "إكس": "من بوسطة عين الرمانة، مرورا بالمباني المتصدّعة، وصولا إلى بوسطة نسرين. دولة مفقودة أو مأجورة أو سائبة أو مخطوفة أو منهوبة أو مهترئة. النتيجة هي ضياع، فوضى، إهمال، فموت لبنانيين، أكثرهم بريئين. سامحينا يا نسرين فمعظمهم لا يدرون ماذا يفعلون".

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