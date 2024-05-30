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لبنان

البغدادي: الجرائم الإسرائيلية ضد أهالي غزة لا يمكن فصلها عن الغطاء الأميركي

Lebanon 24
30-05-2024 | 03:33
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رأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ حسن البغدادي خلال لقاءٍ سياسي في الضاحية الجنوبية، أنّ "المنطقة تعيش حالة من الغليان بسبب الوحشية التي تمارسها إسرائيل منذ ثمانية أشهر ضد قطاع غزة، حيث أحرقت الأخضر واليابس، ولم تُبقِ حجراً على حجر، وقتلت وجرحت إلى الآن عشرات الآلاف ومنهم قسم كبير من النساء والأطفال والرجال ولم يسلم مشفىً أو حتى دور للعبادة".
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واعتبر أن "رئيس حكومة الكيان الموقت مع حكومته وصلوا إلى طريقٍ مسدود وكلما توغلوا في جرائمهم زادوا من مأزقهم، دون أن يتمكّنوا من تحقيق أي من أهدافهم المعلنة، وهذا سيوصل حتماً إلى هزيمة إسرائيلية لا تستطيع النهوض منها، ولهذا لا مستقبل لهذا الكيان، والتطبيع تعرّض لانتكاسة كبيرة منذ عملية طوفان الأقصى".
ولفت الى أنه "أمام هذه الجرائم الإسرائيلية لا يمكن فصل الرضا والدعم الأميركي اللامحدود بالمال والسلاح والغطاء السياسي، حتى أنّ ترامب توعّد في برنامجه الإنتخابي، طرد كل الطلاب من الولايات المتحدة الأميركية الذين شاركوا بالدعوة لإيقاف الحرب والمجازر ضد أهل غزة، مع العلم أنّ الوحشية الأميركية باتت على امتداد العالم من فلسطين ولبنان وسوريا والعراق إلى اليمن وأفريقيا، وصولاً إلى الحرب الدائرة بين روسيا وأُوكرانيا، فكلّ هذه الساحات المشتعلة نجد فيها أميركا شريكةً بالكامل مع مجرمي الحرب".
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