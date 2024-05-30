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لبنان

جريح في حادث سير على أوتوستراد صيدا - صور

Lebanon 24
30-05-2024 | 03:52
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سقط جريح نتيجة حادث سير على أوتوستراد صيدا - صور عند محلة الخرايب، عملت عناصر من مركز الخرايب في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي على نقله الى المستشفى.
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