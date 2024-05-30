Advertisement

لبنان

المرتضى دعا نظيره الصيني إلى زيارة لبنان: يجمعنا بالصين مشتركات كثيرة

Lebanon 24
30-05-2024 | 04:07
A-
A+
Doc-P-1205796-638526641628205778.png
Doc-P-1205796-638526641628205778.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجّه وزير الثقافة محمد وسام المُرتَضى رسالة الى نظيره الصيني هو خه بينغ أكّد له فيها  "المشتركات الكثيرة التي تجمع لبنان بالصين، وعلى ان وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية تنطلق من هذه المشتركات، سواء تلك النابعة من كون البلدان ضاربين في التاريخ ويحتضنان التنوع ثقافةً والفكر حضارةً، او تلك النابعة من القيم المشتركة، لتؤكّد نيّتها العمل حثيثاً مع الصين من اجل تفعيل التعاون الثقافي بين البلدين"، وابدى "الرغبة باللقاء قريباً للتداول عن كثب في سبل التعاون"، كما دعاه إلى زيارة لبنان.
Advertisement
وجاء في رسالة المرتضى: "جانب معالي وزير الثقافة في جمهورية الصين الشعبية السيّد هو خه بينغ المحترم، تحية طيبة وبعد، نتوجه لكم بادئ ذي بدء بأصدق التَّحايا سائلين الله أن يحفظكم ويحفظ بلادكم التي لنا معها أواصر مودة وتعاون تعود إلى عقود طويلة. واذا كانت طريق الحرير هي ما يستذكره اللبنانيون في العلاقات اللبنانية الصينية فإننا نتوق إلى سلوك طريق حضارة التعاون الثقافي وهو أرقى طرق التعاون وكلّنا تصميم على تلمّس ما يجمع بلدَينا وهو جديرٌ  بالاهتمام المشترك".

أضاف: "لبنان والصين يا معالي الوزير يشتركان في قيمٍ كثيرة فكلاهما طاعنٌ في التاريخ ويحتضنان التنوع ثقافةً والفكر حضارةً ورغبتنا أن نبني على هذه المشتركات لتفعيل التعاون الثقافي فيما بيننا على أن نستهل ذلك بالتعارف وتبادل الأفكار واتخاذ خطوات عملية تتيح لبلدَينا الارتقاء بعلاقتنا الثقافية الى مستويات اهم واعلى. واغتنمها مناسبة يا معالي الوزير لأكرر شكري وامتناني لدولتكم الصديقة على ما قدّمته في سبيل تشييد مبنى للمعهد العالي للموسيقى في لبنان وتجهيزه مما سيكون له مردود ايجابي كبير على الواقع الثقافي في بلدي".

ختم: "نأمل اللقاء بكم قريبًا ويا حبّذا لو تتفضلون بقبول الدعوة لزيارتنا في لبنان لنضع خطوات تنفيذية لنوايانا الطيبة علّنا نسهم في تعزيز التعاون الثقافي بين بلَدَينا لما هو خير شعبَينا وخير القيم المشتركة التي تجمعنا. ودمتم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-05-30
06:20 | 2024-05-30
06:18 | 2024-05-30
06:16 | 2024-05-30
06:15 | 2024-05-30
06:11 | 2024-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24