تعرّض أحد جُباة كهرباء قاديشا للاعتداء والسرقة.. إليكم التفاصيل

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أثناء تأديته وظيفته، تعرّض الجابي في كهرباء قاديشا "ع.ك" للاعتداء بالضرب وسلبه محفظته وهاتفه في منطقة ضهر العين - الكورة من قبل مجهولين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتوّجه الجابي الى الفصيلة المعنية للادعاء ضد مجهولين.