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لبنان

بكمينٍ محكم على طريق المطار.. توقيف الرأس المدبّر لعصابة نشل تنشط في الضّاحية

Lebanon 24
30-05-2024 | 04:52
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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة انه في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات السّرقة والنّشل في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام أشخاص مجهولين بتنفيذ عمليات نشل في الضّاحية ومحيطها.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الاستعلامية والميدانية لتحديد أفراد العصابة وتوقيفهم.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّاتهم، ومن بينهم الرأس المدبّر، وهو المدعو:

- ح. ب. (من مواليد عام ۱۹۹۸، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة.

بتاريخ 16-5-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بكمينٍ محكم في محلّة طريق المطار، على متن دراجة آليّة نوع "لاندي" لون أسود وأزرق، من دون لوحات، وتبيّن أنها مسروقة، وقد تمّ ضبطها.

بتفتيشه والدّراجة ضبط بحوزته سكاكين ومبلغ مالي.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه، بالإشتراك مع آخرين، بتنفيذ عمليات نشل استهدفت المارّة في الضّاحية ومحيطها.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع الدّراجة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد العصابة.

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