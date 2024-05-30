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لبنان

تعميم صورة إمرأة موقوفة.. وهذا ما طلبته قوى الأمن من المواطنين

Lebanon 24
30-05-2024 | 05:20
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوفة:

ن. ع. (من مواليد عام 2000، مكتومة القيد)
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للاشتباه بقيامها بعمليات نشل بطريقة احتياليّة، طالت عدداً من الأشخاص، وكان آخرها في سوق صيدا التجاري.

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحية أعمالهما، الحضور إلى مركز مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، الكائن في مجمع قوى الأمن الدّاخلي في حارة صيدا _ تلّة مار الياس، أو الاتّصال على أحد الرَّقمين: 754308-07 – 754309-07، تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
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