"الاحرار": نرحب بالأصوات الدولية المتزايدة للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة

قال حزب الوطنيين الأحرار، في بيان:"في خضم الحرب العبثية التي تدور رحاها بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ السابع من تشرين الأول الماضي، نرحب بالأصوات الدولية المتزايدة التي تجمع اليوم على الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة، ونعتبره إنصافا لقضية محقة تمهّد الطريق إلى حل الدولتين الذي سبق وأن طالبنا به منذ بداية حرب غزة".

تابع البيان :"انسجاما مع مبادئه وقناعاته، يشدد الحزب على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بعيدا من التطرف والوصاية العقائدية على قضيته العادلة، داعيا إلى وضع حد جذري وشامل لمسلسل الحروب اللامتناهية والمآسي التي غرقت بها المنطقة العربية منذ العام ١٩٤٨، بما يؤسس لمرحلة جديدة مبنية على قيام دولتين متجاورتين، يتعايشان باعتراف واحترام متبادلين وسلام وتطور".