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لبنان

الجميّل يطلب من الحكومة معلومات بشأن الاعتمادات المالية والمساعدات الممنوحة من مجلس الجنوب

Lebanon 24
30-05-2024 | 05:57
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تقدم عضو كتلة الكتائب اللبنانية  النائب نديم الجميّل، امام مجلس الوزراء، بطلب الحصول على معلومات بشأن الاعتمادات المالية والمساعدات الممنوحة من قبل مجلس الجنوب منذ 7 تشرين الاول 2023 استناداً الى قانون حق الوصول الى المعلومات وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على اقتراح مجلس الجنوب المتعلق بتقديم مساعدات عن بعض الأضرار المادية والجسدية من جراء الاعتداءات الإسرائيلية وتعديل قيمة هذه المساعدات.
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وطلب الجميّل في كتابه الى ميقاتي جردة تفصيلية عن كافة المساعدات والمنح العينية والنقدية المقدمة والمزمع تقديمها اضافة الى قائمة التي حصلت وستحصل عليها وعدد الأشخاص الذين حصلوا عليها والمرشحين لذلك مع تحديد مناطقهم كما المعايير والشروط المعتمدة لتحديد الأشخاص وما المقصود بالشهداء وما اذا كانوا مقاتلين او مدنيين والمصادر والآليات المالية التي ستتبعها الحكومة لتأمين المبالغ المطلوبة في ظل الوضع المتردي الحالي.
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