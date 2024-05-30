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لبنان

فياض: نحن تحت حصار مالي منذ 5 سنوات يحجب عنّا كلّ الاستثمارات

Lebanon 24
30-05-2024 | 05:55
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قال وزير الطاقة والمياه وليد فياض "نعيش في ظل ظروف استثنائية، ولبنان المقاوم يضحّي في الجنوب لتأمين الاستقرار الأمني". 
 
وأشار إلى أن "الفراغ الرئاسي يُصعّب علينا القيام بالمهام". 
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وتابع فياض قائلاً: "نحن تحت حصار مالي منذ 5 سنوات يحجب عنّا كلّ الاستثمارات، والجميع يُجابه بالشعارات والشعبويّة الرخيصة"، مضيفاً أنه "أمام هذا الوضع تبقى دولة قطر وفيّة للبنان وشعبه".
 
وأضاف: "نحن اليوم مدينون لقطر وتوتال انرجي لوقوفهم مع لبنان عبر عرض استثمار فريد من نوعه لفك الحصار الماليّ وهو عبارة عن معمل كهربائيّ يعمل على الطاقة الشمسية، وهذا العرض مرحّب به". 
 
وأردف قائلاً: "العرض بإنشاء معمل لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية ليس هبة وكلفته ليست "صفر" كما أُشيع وهو بحاجة إلى أرض". 
 
وأضاف: "نرجو من الجميع عدم المزايدة علينا وأنا مهتم جدًّا بزيادة التغذية الكهربائيّة خصوصاً من خلال الطاقة الشمسيّة". 

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