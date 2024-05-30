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لبنان

نصرالله يُخطط لمفاجآت.. هذا ما قد يستخدمه "حزب الله" في الحرب ضدّ إسرائيل

Lebanon 24
30-05-2024 | 06:15
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ذكر موقع "الميادين"، أنّ وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إنّ حزب الله نجح طوال الحرب في مفاجأة إسرائيل من خلال كشفه عن استخدام سلاحٍ مُتقدّم.

وقال الإعلام الإسرائيلي إنّ "أمين عام حزب الله، حسن نصرالله يُخطط لخطواتٍ مُفاجئة على مستويين، الأول استخدام سلاح لم يُستخدم من قبل في هذه المعركة بما في ذلك صواريخ دقيقة بعيدة المدى، أما المستوى الثاني هو "استخدام صواريخ أرض- جو، والتي سيطلقها حزب الله باتجاه طائرات سلاح الجوّ الإسرائيلي".
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بدورها، قالت الباحثة الإسرائيلية في معهد أبحاث "الأمن القومي" الإسرائيلي والتي تُدير برنامج "تكنولوجيا متقدمة، وضمنه الذكاء الاصطناعي"، ليران عنتبي، إنّ حزب الله كثّف خلال الأسابيع الأخيرة من استخدام الطائرات المسيّرة المتفجرة، وقام أيضاً، باستخدام طائرة مُسيّرة تُطلق صواريخ ضمن ساحة المعركة الأمر الذي يُلحق أضراراً وخسائر في الأرواح بين الجنود والمستوطنين، وأيضاً خسائر مادية.

كذلك، لفتت إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي يُواجه صعوبة مُستمرة في تحديد واعتراض تلك الطائرات المسيّرة، والتي من المتوقّع أنّ يتمّ استخدامها بشكلٍ مُكثّف من قبل حزب الله.

وأشارت عنتبي إلى أنّ حزب الله يعترض بين مدّةٍ وأخرى طائرات إسرائيلية مُسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي ويسقطها، وهذا الأمر يؤكّد أنّ "الاستجابة العملياتية الحالية من قبل الجيش الإسرائيلي، والتي تشمل استخدام أنظمة الدفاع الجوي التقليدية، والحرب الإلكترونية واعتراض الطائرات المقاتلة، غير كافية مطلقاً". (الميادين)
 
 
 

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