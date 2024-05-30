هذه حقيقة استهداف جرد بلدة قوسايا

بعد تداول أخبار عن غارة إسرائيليّة على جرد بلدة قوسايا، في البقاع الاوسط، أوضحت مندوبة "لبنان 24"، أنّ "العدوّ الإسرائيليّ لم يشنّ غارات على البقاع اليوم".

وأشارت إلى أنّ "الإنفجارات التي سُمِعَت ناجمة عن خرق الطائرات الحربية الإسرائيليّة لجدار الصوت".

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كما لفتت إلى أنّ "الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، يعود لحريق نفايات".

وفي هذا السياق، أوضح رئيس بلدية قوسايا ميلاد الكعدي في بيان ان "لا صحة للأخبار المتداولة عن حصول غارة على جرود البلدة"، مؤكدا ان "الدخان الذي تصاعد تزامنا مع خرق لجدار الصوت سببه حريق في المحلة وقد ظنّ سكان البلدات المجاورة انها غارة، حيث حضرت عناصر الدفاع المدني والجيش الى المكان وعملت على اخماد الحريق".

وقد توجه كعدي بالشكر الخاص لعناصر الجيش والدفاع المدني على تقديم المساعدة في اخماد الحريق.