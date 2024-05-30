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لبنان

تحديد ضوابط الإستحصال او إبدال جواز سفر لبناني بيومتري

Lebanon 24
30-05-2024 | 06:20
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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: "تحدد المديرية العامة للأمن العام ضوابط الإستحصال او إبدال جواز سفر لبناني بيومتري لناحية المستند الثبوتي المطلوب ومكان إستقبال الطلب". 
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وأضاف البيان: "للإطلاع على كافة التفاصيل، يرجى الضغط على الرابط التالي:     https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/408".
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